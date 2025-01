Z Serie A do Ekstraklasy, głośny ruch Jagiellonii. Mistrz Polski górą nad Turkami

Postawa defensywy Jagiellonii Białystok pod koniec rundy jesiennej pozostawiała wiele do życzenia. Podopieczni Adriana Siemieńca regularnie tracili gole, a to między innymi kosztowało ich wypadnięcie poza czołową ósemkę Ligi Konferencji Europy. W efekcie mistrzów Polski czeka najpierw bój w 1/16 finału . Legia natomiast uzyskała bezpośrednią przepustkę do 1/8.

Podczas gdy pozostałe kluby z Ekstraklasy aktywnie działały niemal od początku zimowego okienka transferowego, Jagiellonia ostrożnie podchodziła do tematu wzmocnień. Nie oznaczało to jednak, że nie zamierza postarać się o żadne transfery. W końcu gra na kilku frontach wymaga silnej i szerokiej kadry, o czym w przeszłości boleśnie przekonało się wiele polskich klubów.

Jagiellonia dopięła hit transferowy. Z Serie A do Ekstraklasy

Szeregi mistrzów Polski na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu zasilił Enzo Ebosse z Udinese Calcio. Środkowy obrońca nie łapał się do kadry "Zebr" i w obecnym sezonie ligowym zanotował zaledwie dwa występy. Przenosiny do Jagiellonii mają pomóc mu w ustabilizowaniu formy, zaś Adrian Siemieniec zyskał szersze pole do manewru na środku defensywy.