Idealnie wpasowuje się w tę rolę ze względu na swój talent do kombinacyjnej gry na "9", co pozwala mu opuszczać pole karne, grając tyłem do bramki niczym Harry Kane, a nawet cofać się na skrzydło

Zastąpi Lewandowskiego? To kandydat idealny. Cena może być jednak zaporowa

25-letni Szwed tylko w tym sezonie ma już na swoim koncie 19 bramek, zdobytych w 29 spotkaniach, do czego dołożył jeszcze pięć asyst. Nie zagrał tylko w czterech meczach - za każdym razem z powodu urazów lub kontuzji. Mundo Deportivo nie wyklucza, że były zawodnik Realu Sociedad mógłby chcieć wrócić do La Liga, zwłaszcza gdyby Newcastle United nie załapało się do gry w Lidze Mistrzów. Zauważa jednak jeden istotny problem, który może stanąć na przeszkodzie przy ewentualnych próbach pozyskania napastnika.

Kontrakt Alexandra Isaka obowiązuje do końca czerwca 2028 roku i jeśli ktoś będzie chciał wyciągnąć do latem z St James’ Park, będzie musiał sporo zapłacić. - Największą przeszkodą dla Barcelony jest to, że "Sroki" mogą nie zejść poniżej 90 milionów euro. Do tego dochodzi duża konkurencja ze strony Liverpoolu, z którego po sezonie odejdzie Mohamed Salah, chyba, że wydarzy się cud. Także Arsenal liczy na pozyskanie wysokiego (1,92 metra) skandynawskiego zawodnika - podkreśla Sergi Sole.