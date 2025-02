Zmiana u Sabalenki. Ale to inna gwiazda wywołała poruszenie, mocny apel w Dubaju

O tym, że Jannik Sinner na trzy miesiące odpocznie od gry w turniejach ATP kibice dowiedzieli się zaledwie kilkadziesiąt godzin temu. Włoch porozumiał się z WADA i zaakceptował karę zaproponowaną przez organizację, której przewodzi Witold Bańka. To efekt wykrycia w organizmie lidera zestawienia kolstebolu. Początkowo ITIA nie zawiesiła gwiazdora, lecz agencja złożyła odwołanie i ostatecznie dopięła swego. Zawodnik z Półwyspu Apenińskiego opuści między innymi zmagania w Monte Carlo oraz Madrycie. Reklama

Sobotni komunikat błyskawicznie skomentowali kibice oraz eksperci. Mówią oni o ogromnej niesprawiedliwości. Nosem na ostatnie wydarzenia kręcą także tenisistki bacznie śledzące sytuację. Tuż po przylocie do Dubaju na turniej WTA 1000 w język nie gryzła się Jessica Pegula. "Moja reakcja jest taka, że niezależnie od tego czy uważasz, że to zrobił czy nie i po której stronie jesteś, to ten proces po prostu wydaje się nie być procesem. Wygląda na to, że po prostu biorą pod uwagę wszelkie decyzje i czynniki, a następnie formułują własne werdykty. Naprawdę nie rozumiem, jak to jest sprawiedliwe dla graczy, skoro jest tyle niespójności" - przyznała na łamach "France24.com".

I na tym nie zamierzała kończyć tematu. Gwiazda zasygnalizowała, iż potrzebne są pilne zmiany. "Niezależnie od tego, czy jesteś czysty, czy nie, cały proces jest całkowicie zaburzony. Myślę, że trzeba się temu poważnie przyjrzeć i rozważyć. Czuję, że mają tak wielką władzę, że mogą nawet zniszczyć komuś karierę. Myślę, że trzeba coś z tym zrobić, ponieważ wydaje się to po prostu niesprawiedliwe. Nie sądzę, żeby którykolwiek z graczy w ogóle ufał temu procesowi. Zero. To po prostu okropne dla tego sportu" - otwarcie zaapelowała. Reklama

Aryna Sabalenka nie zachowuje się tak jak wcześniej. Szczerze wyznanie Białorusinki

We wspomnianym artykule dziennikarze zacytowali również słowa Aryny Sabalenki. Białorusinka wprost przyznała, że w ostatnim czasie zupełnie zmieniła swoje wcześniejsze nawyki. "Po prostu zaczynasz być ostrożniejsza. Na przykład wcześniej nie przejmowałam się tym, że zostawię szklankę wody i pójdę do łazienki w restauracji. Teraz nie będę piła z tej samej szklanki wody. Stajesz się po prostu bardziej świadoma pewnych rzeczy i dociera do ciebie, że jeśli ktoś użyje na tobie kremu i test wyjdzie pozytywnie, to cię zaatakują i nie uwierzą. Po prostu za bardzo boisz się systemu. Nie widzę, jak mogę zaufać systemowi" - przekazała.

Niestety zabrakło wypowiedzi Igi Świątek. A Polka sama ostatnio przeżyła ogromny dramat, gdy zażyła fabrycznie zanieczyszczoną partię leku z melatoniną. 23-latka nie uniknęła zawieszenia, bo odłożyła rakietę na miesiąc. Nie był to jednak efekt działań WADA, a polecenie ze strony ITIA. Na szczęście to, co najgorsze już za raszynianką. Wiceliderka rankingu niebawem rozpocznie turniej w Dubaju. Tekstowe relacje na żywo z jej spotkań w Interia Sport. Reklama

Reklama Francisco Cerundolo - Pedro Martinez. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Aryna Sabalenka / AFP

Jessica Pegula / ADRIAN DENNIS / AFP