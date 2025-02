Drakońska kara dla gwiazdy? Lewandowski i spółka zaskoczeni, Flick aż zareagował

Skoro pytasz, to powiem, że to nieładne, to brak szacunku... dla mnie tak to wygląda, okej? Ale ja nie decyduję o tym. To nie moja robota, by decydować o tej sytuacji. To coś, o czym zawsze mówię moim zawodnikom: "Dlaczego marnować czas i energię, aby dyskutować z arbitrem o jego decyzjach". Mamy jedną osobę na boisku, która może rozmawiać z arbitrem i jest nią kapitan, musimy to zaakceptować.

~ stwierdził Flick cytowany przez portal "fcbarca.com"