Pogoń zrównała się z Legią. Stal bliżej strefy spadkowej

Po 21 meczach Pogoń Szczecin ma w tabeli ligowej tyle samo punktów co Legia Warszawa - 36. W tym momencie "Portowcy" plasują się jednak tuż pod nią, na 5. miejscu. Biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji klub ze stolicy województwa zachodniopomorskiego znajduje się obecnie, jest to bardzo dobry wynik. W następnej kolejce Pogoń pojedzie do Łodzi, aby zmierzyć się z tamtejszym Widzewem.