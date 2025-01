Barcelona w hicie Ligi Mistrzów. Media: Wiadomo, co ze Szczęsnym i Lewandowskim

W środę od godziny 21:00 fani piłki nożnej będą mogli czuć się przebodźcowani. W ramach kończącej fazę ligową 8. kolejki Champions League naraz zostanie rozegranych aż 18 meczów. Jednym z hitów będzie starcie drugiej w tabeli Barcelony z siódmą Atalantą. "Marca", "As", "Mundo Deportivo" i "Sport" są całkowicie zgodne co do wyjściowej jedenastki. Co to oznacza w temacie Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego?