Media: zmiana planów w Legii Warszawa? Nowy napastnik na celowniku

Jeszcze 24 godziny temu media informowały o realnym scenariuszu ściągnięcia Ioannisa Pittasa z AIK Solna do Legii Warszawa. Snajper zakończył sezon 2024 w lidze szwedzkiej z aż 14 golami i 2 asystami w 30 meczach. Jak jednak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, temat jego transferu do Polski się komplikuje. Jego klub i sam zainteresowany wciąż nie podjęli decyzji - oferty składały CSKA Sofia czy koreański Ulsan Hyundai.

Dwóch wysokich napastników w ataku Legii? Klub rozmawia z Nordasem

"Kwota transferu ma być podobna do Cypryjczyka, jednak kluczową rolę może odgrywać wiek. Pittas skończy w tym roku 29 lat. Nordas za chwilę będzie świętował 23. urodziny. Jest więc zawodnikiem z potencjałem sprzedażowym" - napisał Włodarczyk. Obu zawodników dzieli też 14 centymetrów wzrostu. Nordas ma 194, czyli dokładnie tyle ile Tomas Pekhart, grający w Legii obecnie oraz w okresie od lutego 2020 do sierpnia 2022. Kontrakt Czecha kończy się w czerwcu, a nie wiadomo też, czy po prostu nie zakończy on kariery. Obecnie szykuje się do pracy dyrektora sportowego.