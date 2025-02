Dramatyczny finał Pucharu Polski siatkarek. Przykry uraz, a potem taki triumf

Rozstrzygnęła go dramatyczna gra na przewagi. Rzeszowianki świętowały już wygraną przy stanie 27:25, ale po weryfikacji akcji na powtórce wideo był remis 26:26. Siatki przy bloku dotknęła Sabrina Machado, atakująca DevelopResu. Co gorsza, wylądowała na stopie Lany Scuki i doznała bolesnej kontuzji. Przy upadku nienaturalnie wygiął się staw skokowy jej lewej nogi i cierpiąca Brazylijka musiała opuścić boisko. Zastąpiła ją rodaczka Bruna Honorio. Rzeszowianek problemy atakującej nie wyprowadziły z równowagi - to one wyszarpały wygraną w secie 32:30. Zdecydował punkt Moniki Fedusio i nieudany atak Scuki.