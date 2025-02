Ukraińska gwiazda w siatkarskiej reprezentacji Polski? Chcą sięgnąć po wielki talent

W sobotę Anastazja Hryszczuk, razem z Laną Scuką, była najlepiej punktującą zawodniczką w półfinałowym meczu Pucharu Polski z MOYA Radomką Radom. Łodzianki nie dały ugrać rywalkom ani jednego seta, a Ukrainka walnie przyczyniła się do trzeciego z rzędu awansu drużyny do finału imprezy . I to właśnie tuż przed tym meczem dyrektor sportowy zespołu z Radomia zdradził, że atakująca przymierzana jest do kadry Stefano Lavariniego.