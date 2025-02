Groziło mu bezrobocie, znamy powód. Milioner wyciągnął do niego pomocną dłoń

Patrząc tylko na same liczby, to w przypadku Lyagera wiele się zgadza. Jest jedenasta średnia spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi, wynosi 2,076. Na wyjeździe zdobywał średnio dokładnie dwa punkty na bieg, a u siebie wyraźnie ten poziom przeskoczył. W Polonii długo zastanawiano się, czy dać Duńczykowi jeszcze jedną szansę. Uwielbiają go kibice, w końcu spędził w bydgoskim klubie cztery z ostatnich pięciu sezonów (była roczna przerwa na starty w Rybniku).



