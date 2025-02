Mistrz świata przymierzany do nowej roli. Padły ważne słowa

Tak określa Krzysztofa Kasprzaka, "potrafi patrzeć szerzej na żużel"

Choć na razie 40-latek krzywi się na myśl o byciu trenerem pierwszej drużyny, to nie można tego wykluczyć. Wicemistrz świata z 2014 roku zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności. Będąc trenerem lub menedżerem nie skupiasz się już tylko na sobie, lecz masz na głowie siedmiu lub nawet ośmiu zawodników. Mecz nie ma już dla ciebie pięciu wyścigów, tylko piętnaście.

- Krzysztof potrafi patrzeć na żużel szerzej, niż tylko z punktu widzenia gogli. Ma gigantyczne doświadczenie, startował w wielu klubach w Polsce i za granicą. Jednak żeby być dobrym trenerem, trzeba mieć przede wszystkim szczęście. To jest zjawisko niezbadane. Jak to jest, że mamy dwóch ludzi o podobnej drodze życiowej, wykształceniu oraz wieku i jednemu się wszystko udaje, a drugiemu nic. Trzeba mieć farta - przyznaje nam Rufin Sokołowski, pierwszy prezes Kasprzaka.

Macierzysty klub wyrzucił go na bruk

Wychowanek Unii już dawno temu mówił, że gdy nie znajdzie klubu w PGE Ekstralidze, zakończy karierę. Mimo wszystko zgodził się odjechać swój ostatni sezon na zapleczu elity. W ostatnich latach był jednak cieniem samego siebie z czasów, kiedy zaliczał się do polskiej i światowej czołówki.

- Jego karierę w pewnym sensie załamało wyrzucenie z Leszna. Wyrwano go z korzeniami, bo już później nie mógł się odnaleźć, poza kilkoma latami w Gorzowie. To już nie było to samo - podkreśla.