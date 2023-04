Fenomenalna seria Wisły przerwana. „Podkwaszony mózg różnie reaguje”

Wiosną Wisła ogrywała wszystkich jak leci. Zdobyła 21 na 21 możliwych punktów i w nagrodę stanęła przed szansą awansu na drugie miejsce w tabeli, które daje awans do Ekstraklasy. By zająć pozycję wicelidera, krakowianie musieli wygrać w Niepołomicach, ale już do przerwy przegrywali 0-2, a w drugiej połowie zdołali zdobyć tylko kontaktową bramkę.