Szykuje się afera. Wisła z kolejną odmową, oświadczenie inne niż wszystkie

Kibice Wisły Kraków nie mogą się doczekać kolejnego spotkania ich ukochanego klubu na PGE Narodowym. Dojdzie do niego już 2 kwietnia, a stawką będzie Superpuchar Polski. Zanim sympatycy "Białej Gwiazdy" wybiorą się do stolicy, otrzymali spory cios. Kolejny ligowy rywal nie ma zamiaru otwierać sektora gości. Tym razem nie zasłania się on jednak rzekomym remontem wspomnianej części stadionu.