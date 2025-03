Nie płacili, więc rozwiązał kontrakt. Były reprezentant Polski wraca do domu

Sobociński był uważany za duży talent. Jest wychowankiem ŁKS, z którego był powoływany do reprezentacji młodzieżowych. Był podstawowym zawodnikiem kadry do lat 20 podczas mistrzostw świata. Potem z zespołem do lat 21 występował w eliminacjach do Euro U-21.

Zauważyli go skauci MLS. Został kupiony przez Charlotte FC za około milion dolarów, jeszcze zanim klub przystąpił do rozgrywek w amerykańskiej lidze. Dlatego jeszcze pół roku spędził na wypożyczeniu w ŁKS. Przecierał szlaki Karolowi Świderskiemu i Kamilowi Joźwiakowi. I przez ponad sezon w Charlotte gało trzech Polaków. Jednak najmniej właśnie Sobociński. W sumie rozegrał w MLS tylko 22 spotkania. Reklama

W styczniu 2024 roku wrócił do Europy. Wydawało się, że zagra w kraju, ale jednak wybrał ofertę PAS Giannina, który jeszcze wtedy występował w greckiej ekstraklasie. Nowy zespół był na ostatnim miejscu i nie zdołał się uratować przed spadkiem. Mimo to Sobociński przedłużył umowę do czerwca 2025 roku, a nawet został kapitanem drużyny.

I grał regularnie. Wystąpił w 15 spotkaniach w podstawowym składzie i tylko raz został zmieniony. Grecki klub miał jednak coraz większe problemy finansowe. W efekcie zawodnik rozwiązał kontrakt, o czym poinformował na Instagramie. "Nie była to łatwa decyzja, ale umowa została rozwiązana z winy klubu. Noszenie opaski kapitańskiej to była duma" - napisał.

Wygląda na to, że Sobociński niedługo będzie bezrobotny. Jak udało nam się ustalić, ma wrócić w doskonale znane sobie miejsce, czyli do ŁKS. Co ciekawe w łódzkim klubie spotka trenera, który prowadził go w PAS Giannina - Ariela Galeano. Paragwajczyk wcześniej opuścił grecki zespół - na początku lutego, a trzy tygodnie później został szkoleniowcem ŁKS. Sobociński w łódzkim klubie rozegrał wcześniej 94 spotkania. Przeszedł z nim drogę od trzeciej ligi do ekstraklasy. Reklama

Jan Sobociński zaczynał w ŁKS w wieku 7 lat, dotartł z nim do ekstraklasy / lkslodz.pl

Jan Sobociński / Andrzej Grupa