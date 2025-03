Zmiana priorytetów w Wiśle Kraków? To może być nowy cel

Pierwsze mecze rundy wiosennej miały dać odpowiedź na pytanie, o co w tym sezonie będzie walczyła Wisła. Zaczęło się dla krakowian fatalnie, bo od niespodziewanej porażki u siebie ze Zniczem Pruszków. Później przyszedł jednak pogrom Ruchu Chorzów, remis z Arką Gdynia i wyszarpane zwycięstwo z Górnikiem Łęczna. Te wyniki pozwolił awansować wiślakom do strefy barażowej, ale dystans do drugiego miejsca (daje bezpośredni awans) jeszcze się zwiększył - z 10 do 11 punktów.

