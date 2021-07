Ligue 1. Kylian Mbappe nie przedłuży kontraktu z PSG

O tym, co dzieje się w obozie PSG, najlepiej poinformowani są... dziennikarze hiszpańscy. W czwartek jako pierwsza o decyzji Kyliana Mbappe informowała "Marca". Wedle jej relacji piłkarz na spotkaniu z dyrektorem sportowym Leonardo miał oznajmić, że nie przedłuży kontraktu z klubem.

Dzień później zawodnik rozmawiał na ten sam temat z trenerem paryżan, Mauricio Pochettino. Jak donosi "As", szkoleniowiec nie nakłonił mistrza świata do zmiany zamiarów. I usłyszał dokładnie to samo - prolongaty umowy nie będzie.





Real Madryt czeka na Kyliana Mbappe

Nie oznacza to oczywiście, że Mbappe musi opuścić Francję już tego lata. Ma jeszcze rok kontraktu i chciałby pożegnać się z PSG odzyskanym tytułem mistrza kraju i wyczekiwanym triumfem w Champions League.



Sęk w tym, że za pół roku będzie mógł negocjować warunki współpracy z nowym pracodawcą, a po zakończeniu sezonu nic nie stanie na przeszkodzie, by zmienił klubowe barwy bez kwoty odstępnego. Jeśli szejkowie z Paryża chcą na piłkarzu zarobić, transakcja musi dojść do skutku najpóźniej zimą.



Gdzie 22-latek rozpocznie kolejny etap kariery? Wszystkie tropy prowadzą do jednego miejsca. W toczonych spekulacjach najczęściej pojawia się Real Madryt. Tam Mbappe ma stworzyć znakomity duet z kolegą z drużyny narodowej, Karimem Benzemą.



Rozgrywki Ligue 1 ruszają 6 sierpnia. Dzień później pierwsze ligowe spotkanie nowego sezonu rozegra PSG. Wicemistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem Troyes.



UKi



Ligue 1 - zobacz terminarz rozgrywek w sezonie 2021/22



Reklama