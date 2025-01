Złe wieści dla Polaków. Rywale skorzystali z okazji

W rankingu polskie kluby gonią więc Duńczyków i Szkotów, ale w minionej kolejce oba państwa rozpoczęły ucieczkę. Podczas gdy Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok czekają na rozpoczęcie fazy pucharowej w Lidze Konferencji, rywale grają w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy. I już zaczęli zbierać tam punkty do rankingu.

Europejskie puchary. Wygrane Szkotów i Duńczyków

Zaczął w środę Celtic Glasgow, który w siódmej kolejce Ligi Mistrzów pokonał BSC Young Boys Brno 1:0, dzięki czemu nie dość, że powiększył przewagę Szkotów na Polakami w rankingu , to jeszcze wskoczył na 18. miejsce w tabeli LM i ma wielką szansę na awans do fazy pucharowej (wystąpią w niej 24 drużyny).

Dorobek Szkotów mogli poprawić jeszcze Glasgow Rangers i byli tego bardzo blisko. Choć w wyjazdowym starciu z Manchesterem United nie byli faworytami, to w 88. minucie doprowadzili do remisu, ale w doliczonym czasie Anglicy jednak przechylili szalę na swoją korzyść i wygrali 2:1. Przed ostatnią kolejką ligową Rangersi zajmują 13. miejsce i są niemal pewni awansu do fazy pucharowej, w której zagrają 24 najlepsze ekipy.