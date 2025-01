Rywale Polaków ogłaszają. Już wszystko jasne - i to tuż przed eliminacjami

Piłkarska reprezentacja Polski przed rozpoczęciem eliminacji do mistrzostw świata 2026 ma przed sobą jedną niewiadomą - "Biało-Czerwoni" wciąż czekają na to, czy do ich grupy eliminacyjnej trafią Holendrzy czy Hiszpanie. Jeśli mowa o tych drugich potencjalnych rywalach, to z ich obozu właśnie nadeszły niezwykle istotne wieści - i to dotyczące selekcjonera zespołu "La Furia Roja", Luisa de la Fuente.