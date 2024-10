Nie. O tym, co stało się w Paryżu zadecydowały - po części - czynniki zewnętrzne. Przez to moja głowa nie dojechała na igrzyska. W ostatnim momencie nie wszystko zagrało, jak powinno. To są jednak moje prywatne i rodzinne sprawy, z których nie chcę się zwierzać. Zostawiam to dla siebie, bo to nie jest do wiadomości publicznej. To jest życie. Tak czasami bywa, a w takiej imprezie, jak igrzyska, jeśli chce się walczyć o medale, to wszystko musi być zapięta na ostatni guzik. U mnie tak niestety nie było.