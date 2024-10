Natalia Bukowiecka z prestiżową nagrodą. To zaskoczyło ją w tym roku najbardziej

Zarówno ja, jak i trener, byliśmy zaskoczeni tym, co się stało w mistrzostwach Europy. Oczywiście jechałam tam z chęcią wygranej, ale nie wiedziałam, że trzeba będzie biegać tak szybko i przede wszystkim, że taki wynik osiągnę, bo to nie był ten moment sezonu, w którym moja forma była szczytowa. To było zatem dla mnie duże zaskoczenie. Kiedy jednak oglądam ten bieg, to wiem, że był on idealny i stąd ten wynik. Wszystko mi tam wtedy wyszło. Na igrzyskach liczyłam już na to, że wyniki, jakie osiągam, dadzą mi medal.