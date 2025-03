Ponad sekunda zapasu. Kapitalny awans mistrzyni Europy. Tak się walczy o medale

Dwa biegi półfinałowe, jasne zasady: czasy nie miały znaczenia. Awans do finału miały wywalczyć po trzy najlepsze zawodniczki z każdego biegu. Anna Wielgosz znalazła się w drugiej serii, w teorii - bardziej wyrównanej. Tylko że już ta pierwsza pokazała, że czasy mogą nie mieć znaczenia, jeśli faworytki pobiegną taktycznie.

Anna Wielgosz po starcie na szóstej pozycji w półfinale halowych mistrzostw świata. A później ruszyła po swoje

A Wielgosz też tak chciała chyba rywalizować, bo zbiegła do krawężnika na szóstej pozycji. Biegła jednak po wewnętrznej stronie, nie musiała się początkowo przepychać. W połowie dystansu przeskoczyła na piąte miejsce, przed Hiszpankę Loreę Ibarzabal , z którą zresztą stoczyła pojedynek na łokcie. Ale później została na moment zamknięta. Znalazła jednak miejsce, przy samej krawędzi. Ostatnie okrążenie zaczęła na czwartej pozycji, trzymała się blisko trzeciej Habitam Alemu . Etiopka zaś osłabła, Polka pomknęła za Szwajcarką Audrey Werro i Prudence Sekgodiso z RPA.

- Jestem w szoku, że to się dzieje - mówiła Wielgosz już na mecie. - Bardzo się cieszę, że taki bieg miał miejsce, by się odnaleźć w nowych sytuacjach. Bo albo biegałam sama z przodu, albo te biegi były bardzo przewidywalne, że nic się w nich nie działo. A dziś byłam z tyłu, w środku. I szczęście mi sprzyjało. Jestem zbudowana pozytywnie. To mój pierwszy finał mistrzostw świata i chyba najfajniejsza pamiątka. Nic tylko jutro walczyć, nie gorzej niż dzisiaj. A faworytki odpadły - mówiła Anna Wielgosz w TVP Sport.