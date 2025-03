Pierwszy pojedynek Polaka z Hollowayem w Nankinie. 22 setne różnicy

Tuż przed godz. 3.30 w nocy polskiego czasu do zmagań w halowych mistrzostwach świata przystąpili płotkarze - a u mamy chyba największą medalową szansę, związaną z osobą mistrza Europy Jakuba Szymańskiego. To jednak nie on, a Krzysztof Kiljan w jednej serii rywalizował z niepokonanym w historii pod dachem Grantem Hollowayem. Amerykanin wyraźnie wygrał, ale Polak też awansował do półfinału. A później to samo uczynił Jakub Szymański.