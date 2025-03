W zeszłym roku Sofia Ennaoui zaczynała sezon letni z nadzieją, że ze zdrowiem wszystko już będzie w porządku, a forma pozwoli wrócić do rywalizacji z najlepszymi. W jej przypadku oznacza to regularne łamanie 2 minut na 800 metrów, ale też bieganie w okolicach 4 minut na 1500 metrów. I w maju takie symptomy były, najpierw 2:01.67 na 800 metrów w Memoriale Janusza Kusocińskiego, później 4:04.45 na dłuższym z dystansów w Ostrawie.

I gdy na początku czerwca przyszły mistrzostwa Europy w Rzymie, wszystko się posypało. "Zośka", bo tak się na Sofię w środowisku woła, takie też imię przyjęła podczas bierzmowania, odpadła z rywalizacji już w pierwszym biegu . I nie chodzi tu o czas, bo wolne tempo sprzyjało akurat Polce, dysponującej świetnym finiszem. Tyle że gdy do finiszu doszło, ona była daleko z tyłu.

- W czasie biegu nabawiłam się urazu ścięgna Achillesa. Chciałam tylko ukończyć bieg, bo jestem walczakiem. Achilles jednak bardzo bolał. Jest mi strasznie przykro, bo byłam dobrze przygotowana do tego sezonu. Na razie nie wiem, co dokładnie jest z Achillesem, ale na diagnozę przyjdzie czas. Na razie nie jest z nim dobrze. Miewałam problemy z Achillesem, ale po rozgrzewce w czasie biegu nigdy nie miałam takiego bólu - mówiła wtedy w rozmowie z red. Tomaszem Kalembą z Interii. Dodała wtedy, co brzmiało już groźnie, że "życie nie kończy się na lekkoatletyce".