Polka w najszybszym finale w historii igrzysk. Dziewięć minut, a decydowały setne

Alicja Konieczek we wtorek wieczorem zjawiła się w ścisłej elicie, wśród najlepszych na świecie. Jako nowa rekordzistka Polski, bo en rekord pobiła już na Stade de France.

I ta czarnoskóre lekkoatletki pognały do przodu, rozerwały stawkę. Polka dość szybko znalazła się na samym końcu, wiedziała, że szarżowanie tu nie ma większego sensu. A różnica się tylko powiększała, przy czym Konieczek nie była sama.

Fantastyczny finisz, sprinterski pojedynek decydował o złocie. I padły dwa ważne rekordy

Zostało pięć kandydatek do złota, gdy na okrążenie przed metą Kenijkom zaczęły uciekać broniąca złota z Tokio Ugandyjka Peruth Chemutai oraz aktualna mistrzyni świata Winfred Yavi. To Kenijka, ale od lat w barwach Bahrajnu. Odskoczyły, w pogoń ruszyła jeszcze Faith Cherotich. Na ostatniej prostej, a właściwie na ostatnich 30 metrach, więcej sił zachowała Yavi. To ona wzięła złoto, z nowym rekordem olimpijskim (8:52.76).