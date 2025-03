Do Apeldoorn Laeticia Bapte z Francji przyjechała jako liderka europejskich tabel, w mistrzostwach swojego kraju najpierw w półfinale uzyskała 7.78 s, a później w finale 7.76 s. Niespełna dwa tygodnie temu! I nie były to wyniki przypadkowe, bo przecież wcześniej aż sześciokrotnie "łamała" granicę 7.90 s.

Inaczej zaś Pia, która przecież w dwóch poprzednich sezonach też osiągała fantastyczne wyniki, zbliżała się na setną do 45-letniego rekordu Polski Zofii Bielczyk. 7.78 s - ile byśmy dali, by właśnie teraz 23-letnia sprinterka z AZS AWF Warszawa była w stanie zbliżyć się do takiego wyniku. Ona zaś miała dość skomplikowany początek sezonu, nie była w stanie dość długo zejść poniżej 7.90 s, przegrywała z rywalkami z kontynentu. A jej trener Jarosław Skrzyszowski powtarzał, że forma ma przyjść na mistrzowskich imprezach. I tak się stało.