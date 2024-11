Polska gościnność posunięta do absurdu. Zadecydowała dramatyczna końcówka

W dotychczasowych meczach eliminacji EuroBasketu 2025, Estonia wygrała u siebie z Litwą i na wyjeździe z Macedonią Północną. Polacy z tymi rywalami wyraźnie przegrali, ale tym razem mieli ogromne wsparcie w postaci gorącego dopingu kibiców w Hali Mistrzów we Włocławku, gdzie oddycha się koszykówką. To nie pomogło i Polska uległa Estonii 78:82 i poniosła trzecią kolejną porażkę w eliminacjach mistrzostw Europy . Biało-Czerwoni grają w eliminacjach mistrzostw Europy, ale i tak mają zapewniony w nich udział jako jeden z gospodarzy (obok Cypru, Łotwy i Finlandii) przyszłorocznego turnieju.

Pierwsze punkty dla Polski były autorstwa Aleksandra Balcerowskiego, który wykorzystywał przewagę pod koszem. Nasi rywale byli w tej strefie osłabieni personalnie, nie pomagało nawet gdy pięciu estońskich obrońców próbowało zatrzymać zawodnika Unicajy Malaga. Balcerowski zdobył pierwsze cztery punkty dla Biało-Czerwonych a 13 w pierwszej połowie, co ciekawe w drugiej części - tylko dwa. Czasem wyglądało to komicznie, gdy Estończycy łapali Olka w pół, a on i tak trafiał.