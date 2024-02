Polacy dostali lekcję koszykówki. Rywale zdeklasowali nas w walce o EuroBasket

Polscy koszykarze, jako gospodarze Eurobasketu 2025, mają już zapewniony udział w części głównej turnieju. Mimo to biorą udział w kwalifikacjach, a na ich start zmierzyli się z silną reprezentacją Litwy. Pierwsza kwarta przebiegła zaskakująco dobrze - "Biało-Czerwoni" prowadzili po niej 19:16. Później jednak było już tylko gorzej. Litwini wykorzystywali swoje największe atuty, w tym celność przy rzutach za trzy punkty, bardzo skutecznie. Ostatecznie to oni wygrali to spotkanie wynikiem 83:64.