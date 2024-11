Niesamowita pogoń Biało-Czerwonych. Polacy przerwali złą passę

Wśród Polaków kroku rywalom starał dotrzymywać się Michał Sokołowski, który zdobył pięć pierwszych punktów. To niewiele dało, bo pierwsze trzy minuty przyniosły aż pięć strat Biało-Czerwonych. Zupełnie niewidoczny był Aleksander Balcerowski, który dziurawił estoński kosz cztery dni temu w pierwszym meczu rywali we Włocławku. Nasz center jak już doszedł do rzutu to zaliczył "niedolot". Balcerowski w pierwszej połowie tylko raz trafił z gry, pozostałe cztery punkty zdobył z rzutów osobistych.