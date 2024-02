To była trzecia konfrontacja o punkty w historii spotkań pomiędzy tymi drużynami. Dwie poprzednie - w kwalifikacjach ME 1999 zakończyły się zwycięstwami Macedończyków. W Skopje w listopadzie 1997 gospodarze wygrali 79:72, a aż 49 punktów uzyskał wówczas ich lider Petar Naumoski . W rewanżu w 1998 roku w Pruszkowie przyjezdni triumfowali 61:50, a Naumoski zdobył 29 "oczek".

Początek poniedziałkowego spotkania, w którym musieliśmy sobie radzić bez kapitana Mateusza Ponitki , zapowiadał, że może być jednak dobrze. Nasz zespół prowadził w pewnym momencie 9:3 po rzucie za trzy punkty Michała Michalaka. Potem jednak rywale potrafili zmniejszyć różnicę do jednego "oczka", kiedy zza łuku rzucił Damjan Stojanovski .

Polska - Macedonia Północna. Prowadziliśmy 14:8 i potem był koniec

W połowie pierwszej kwarty "Biało-Czerwoni" prowadzili 14:8, ale potem coś się zacięło. Do końca tej części byli w stanie zdobyć tylko dwa punkty ( Jarosław Zyskowski ), natomiast rywale aż 17, a celował w tym Nenad Dimitrijević .

Polacy mieli duży kłopot z trafianiem z dystansu, nie umieli się w wstrzelić. I nie pomagało, że trener Miličić dokonywał zmian w piątce. W połowie trzeciej kwarty nasz selekcjoner wziął znowu czas, ale niewiele to pomogło. Jego podopieczni przegrywali wtedy 15 punktami, a po chwili strata zwiększyła się do 19 "oczek" .

To był jednak "łabędzi śpiew" naszej kadry. Zamiast dalej zmniejszać straty, to wszystko wróciło do normy. Nenad Dimitrijević, Ethan Happ i Stojan Gjuroski spowodowali, że przewaga gości znowu zakręciła się wokół 20 punktów.