​Niespodzianka w Kobierzycach. Niewykorzystana szansa Piotrcovii

W trzecim meczu rundy finałowej ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin odniosły trzecie zwycięstwo, pokonując Energę Start Elbląg 30:20 (17:11). Podopieczne Bożeny Karkut od początku spotkania narzucały swój styl gry, co pozwoliło im szybko wypracować kilka bramek przewagi. Dzięki temu mogły kontrolować przebieg rywalizacji, a w końcówce spotkania powiększyć dystans do dziesięciu trafień.

Kilka dni później oba zespoły spotkały się ponownie - tym razem w ćwierćfinale ORLEN Pucharu Polski Kobiet . Drużyna prowadzona przez Magdalenę Stanulewicz była bliska sprawienia niespodzianki, jednak KGHM MKS Zagłębie Lubin odrobiło straty w ostatnim kwadransie i zbudowało bezpieczny dystans. Awans do turnieju Final Four wywalczyły również KPR Gminy Kobierzyce , PGE MKS FunFloor Lublin oraz Piotrcovia Piotrków Trybunalski .

Niespodziewane odejście

W czwartkowy wieczór MKS URBIS Gniezno poinformował o rezygnacji Roberta Popka z funkcji trenera. Informacja ta była ogromnym zaskoczeniem, ponieważ szkoleniowiec pełnił tę rolę przez niemal trzy dekady. Do końca obecnego sezonu obowiązki pierwszego trenera przejął dotychczasowy asystent, Roman Solarek. W pierwszym meczu pod jego wodzą zawodniczki MKS URBIS Gniezno sprawiły niespodziankę, pokonując KPR Gminy Kobierzyce 28:23 (14:11). Było to bardzo dobre spotkanie w ich wykonaniu, natomiast aktualne wicemistrzynie Polski zawiodły pod względem skuteczności w ataku i miały problemy w obronie.

- Ostatnie dni były dla nas pełne emocji. Na parkiecie zostawiłyśmy mnóstwo zdrowia, a kluczem do zwycięstwa była gra w obronie, zatrzymanie kontrataków rywalek oraz świetna postawa Oli Hypki i Niny Abramović. To zwycięstwo wszystko nam wynagradza - bardzo długo czekałyśmy na przełamanie, ale cieszę się, że nastąpiło ono właśnie w Kobierzycach - powiedziała Oliwia Kuriata, zawodniczka MKS-u URBIS Gniezno.

Niemożliwe nie istnieje

- Będziemy długo analizować to spotkanie. W pierwszej połowie wychodziło nam praktycznie wszystko. Po przerwie Lublin zaczął grać inaczej, zaczął rzucać bramki i w efekcie nas dogonił i przegonił. W szatni panuje grobowa atmosfera, ale musimy się pozbierać bo już w najbliższym spotkaniu zagramy w Elblągu i będzie to bardzo ważny mecz w obliczu walki o czwarte miejsce - powiedziała Oliwia Domagalska, rozgrywająca Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

Ważne zwycięstwa

- To jest bardzo ważne zwycięstwo. Myślę, że zagrałyśmy bardzo fajny mecz, a wynik końcowy jest fantastyczny. Walczymy o to, żeby się utrzymać. Nie odpuścimy w żadnym meczu i mam nadzieję, że każdy, do końca sezonu, będzie wyglądał tak, jak ten dzisiejszy - oceniła Hanna Rycharska, obrotowa Młynów Stoisław.