Polska ma to szczęście, że jako jeden z krajów-organizatorów mistrzostw Europy 2025 (obok Cypru, Finlandii i Łotwy) nie musi obawiać się o swój awans na wspomniany turniej . Jednocześnie jednak "Biało-Czerwoni" biorą udział w zmaganiach kwalifikacyjnych, traktując je po prostu jako swoiste przygotowania, a te... nie są łatwe.

Polska - Litwa. Przebieg starcia w ramach el. EuroBasketu 2025

Starcie rozpoczęło się od dwóch punktów wywalczonych przez Michała Sokołowskiego po całkiem składnej akcji gospodarzy - choć poprzedzonej nieco niepewną grą Andrzeja Pluty, który najpierw stracił piłkę, by na szczęście prędko ją odzyskać zanim Gabrielius Maldunas zdołał wykorzystać jego roztargnienie.

Obraz gry zrobił się następnie mocno chaotyczny, zarówno po stronie polskiej, jak i litewskiej. Swych szans na trafienia z dystansu szukali m.in. Sokołowski czy Aleksander Dziewa. Ostatecznie inicjatywa przeszła jednak na stronę gości i do wyrównania doprowadził Gytis Radzevicius.

Niestety wkrótce potem Łukasz Kolenda przy wznowieniu bardzo łatwo stracił piłkę na korzyść rywali - ostatecznie doszło do rzutu za trzy ze strony Eimantasa Bendziusa, który był bezbłędny. Na szczęście potem sam Kolenda zniwelował nieco różnicę dzielącą Polskę od rywali, a do tego dobry atak wykonał Luke Petrasek i "Orły" znalazły się na prowadzeniu.

Polacy zdołali sobie zbudować przewagę - niewielką, ale jednak. Na dwie minuty przed końcem pierwszej kwarty było 13:9, ale wówczas zza łuku kapitalnym rzutem popisał się Michał Michalak, co sprawiło, że Litwini znaleźli się już pod większą presją. Swoistą odpowiedzią był w tym przypadku rajd Regimantasa Miniotasa, który zdecydowanie sprawiał sporo kłopotów przy próbach bronienia. Niemniej pierwsza odsłona gry zakończyła się przy rezultacie 18:15 dla gospodarzy.

Reprezentanci Polski na szczęście nie dali przeciwnikom zbytnio odskakiwać z rezultatem - przysłużył się temu chociażby Pluta, który w pewnej chwili wykorzystał dwa rzuty osobiste i doprowadził do wyrównania 22:22.

Aktywny w ataku pozostawał Kuzminskas, który do tego niezmiennie z bezwzględnością wykorzystywał rzuty wolne. Dwa kolejne próby tego typu z jego strony sprawiły, że jego kadra wyszła na prowadzenie 47:40 i w obozie "Orłów" znów zrobiło się gorąco.

Przyjezdnym nie pozostało nic innego, jak tylko spokojnie doprowadzić swój plan do końca - pod koszem znów rządził Miniotas, a przy osobistych bezbłędny był Maldunas. Wówczas gra szła już niemalże praktycznie o zmniejszenie wymiaru "kary" dla Polski .

Kolejne celne osobiste Velicki oraz Laurynasa Beliauskasa - notabene do niedawna gracza Stali Ostrów Wielkopolski - były tylko kolejnymi gorzkimi pigułkami do przełknięcia. Gdy syrena rozbrzmiała po raz ostatni na tablicy wyników widniał rezultat 82:48 dla Litwy. To była bez wątpienia dotkliwa klęska...