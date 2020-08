Ekstraklasa koszykarzy. Shawn King ponownie zagra w Stali Ostrów

Pochodzący z Saint Vincent i Grenadyny Shawn King wraca do BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, z którą w przeszłości wywalczył brązowy medal i Puchar Polski. 38-letni koszykarz w środę podpisał roczny kontrakt.

King doskonale znany jest kibicom polskiej koszykówki. W sezonie 2016/17 poprowadził ostrowski zespół do brązowego medalu mistrzostw kraju i został wybrany przez trenerów MVP rundy zasadniczej.

Potem wyjechał do Słowenii i po roku znów wrócił do Ostrowa. W 2019 roku ze Stalą wywalczył Puchar Polski. W ostatnim sezonie występował w drugiej lidze francuskiej w Denain ASC Voltaire.

"Chciałem znaleźć zawodnika, który będzie inny niż Josip Sobin. Liczę, że pomoże nam przede wszystkim w zbiórce w defensywie. Chcemy grać szybko, a przy stosunkowo niższej kadrze, dobry zbierający pod swoim koszem jest bardzo ważny. Nikt nie ma takiego czucia do zbiórki jak Shawn, on jest taką ostoją pod koszem, ciężko z nim wygrać pojedynek jeden na jeden" - powiedział PAP trener BM Slam Stali Łukasz Majewski.

Nie bez znaczenia jest fakt, że doświadczony koszykarz i szkoleniowiec doskonale się znają.

"Dlatego łatwo było nam ustalić, czego oczekujemy od siebie, jak będzie wyglądała nasza współpraca. Co do jego wieku - to wiem, na co go stać, nie patrzę w metrykę. Od wielu lat gra bardzo solidnie, na równym poziomie, a ja zawsze byłem zwolennikiem stabilności" - podkreślił.

Majewski przyznał, że na ten moment skład Stali na kolejny sezon jest zamknięty. Ostrowski klub w przerwie letniej pozyskał Amerykanów Jamesa Florence'a, Taureana Greena, Chrisa Smitha, Victora Ruuda, Chorwata Josipa Sobina oraz Marcina Dymałę (Miasto Szkła Krosno).