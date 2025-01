Problemy Jeremy'ego Sochana. To nie pierwszy raz w tym sezonie

Jeremy Sochan nie dokończył sylwestrowego meczu NBA

Polaka czeka przymusowa przerwa. W tym meczu na pewno nie zagra

Amerykańska stacja radiowa i telewizyjna CBS przekazała, że Sochan z pewnością nie wystąpi w najbliższym meczu z Denver Nuggets z powodu urazu pleców. Nie wiadomo jeszcze, jak poważna jest kontuzja Polaka, ale przytrafiła się ona w najgorszym możliwym momencie. 21-latek w ostatnich tygodniach wyrósł na jednego z najważniejszych zawodników "Ostróg". Regularnie notował double-double i stawał się coraz popularniejszy wśród kibiców. Co gorsza, to nie pierwsza wymuszona przerwa Polaka w tym sezonie. Wcześniej doznał złamania kości paliczka bliższego w lewym kciuku, co wykluczyło go z gry na miesiąc.