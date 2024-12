Sochan ma swój rekord, Spurs triumfują. Morderczy bój drużyny Polaka

NBA. Spurs zwyciężyli z Hawks po dogrywce. 20 "oczek" Sochana

Do double-double zabrakło również niewiele jedynemu Polakowi w NBA - Jeremy'emu Sochanowi, który zdobył 20 punktów i zaliczył osiem zbiórek. Warto napomknąć, że na parkiecie spędził on nieco ponad 42 minuty, co jest dla 21 latka rekordem sezonu. Oczywiście było to możliwe dzięki przeprowadzeniu wspomnianej dogrywki.