To dopiero początek sezonu, a Trefl Sopot zdążył zanotować już sukces w tych rozgrywkach w postaci awansu do fazy grupowej FIBA Europe Cup, podczas turnieju w Sofii. Niestety ten awans został okupiony kontuzjami rozgrywającego Brandona Younga i wysokiego skrzydłowego DeAndre Davis. Pierwszy z tych zawodników ma problem z przywodzicielem, powinien szybko dojść do zdrowia. Natomiast Davis doznał złamania palca z przemieszczeniem i jego przerwa potrwa nawet osiem tygodni. Braki kadrowe i "węższą rotację" (to cytat z trenera Trefla, Marcina Stefańskiego) było już widać w przegranym w dość niecodziennych okolicznościach meczu z Hydrotruckiem Radom 80:85.

Energa Basket Liga. Carl Lindbom nowym zawodnikiem Trefla Sopot

W tej sytuacji sopocianie postarali się o zastępstwo, zwłaszcza że obok Energa Basket Ligi będą występować w rozgrywkach europejskich w ramach FIBA Europe Cup. W miejsce kontuzjowanego Amerykanina Davisa Trefl podpisał kontrakt z Finem Carlem Lindbomem. To reprezentant Finlandii i zawodnik dobrze znany kibicom ligowej koszykówki. W przeszłości występował w zespołach z Radomia i Ostrowa Wielkopolskiego.

- W październiku i listopadzie rozegramy łącznie 14 spotkań, a więc zatrudnienie nowego skrzydłowego było koniecznością - powiedział prezes Trefla Sopot, Marek Wierzbicki.

- Dobrze znamy Carla i wiemy czego się po nim spodziewać. Nie powinien mieć problemów ze znalezieniem swojego miejsca w zespole. Jest już w Sopocie, przeszedł badania medyczne i kondycyjne, więc liczymy na to, że będzie mógł wystąpić w sobotnim meczu z Zastalem. Pewnie nie będzie w stanie od razu nam bardzo pomóc, ale liczymy na jego doświadczenie, znajomość ligi i zawodników oraz rozumienie gry. Po poważnym urazie DeAndre każde wsparcie jest dla nas nieocenione, dlatego chciałem podziękować zarządowi klubu, który w tej sytuacji nie wahał się i dał nam zielone światło na przeprowadzenie transferu - dodał trener sopocian, Marcin Stefański.

Carl Lindbom będzie występował w Sopocie z numerem "11". Umowa z zawodnikiem została zawarta na cały sezon 2021/22, jednak zawiera klauzulę umożliwiającą jej rozwiązanie po dwóch miesiącach.

Maciej Słomiński