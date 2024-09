Nie miał racji miał dziennikarz portalu "Z krainy NBA", Karol Wasiek, z którym rozmawialiśmy niedawno, który typował Kinga Szczecin jako zwycięzcę turnieju o Superpuchar w koszykówce. King Szczecin . Wicemistrzowie Polski ze Szczecina prowadzili prawie cały mecz, przez chwilę nawet 14 punktami, ale to Śląsk Wrocław był lepszy w końcówce i wygrał w uwerturze sezonu 76:75 i zdobył Superpuchar.

Pierwsze sześć punktów w drugiej kwarcie rzucili wrocławianie, którzy zabrali się do odrabiania strat. Pod koszami trwała walka niczym w play-off, było kilka efektownych bloków i wsadów, w czym przodował Chad Brown . Na tej wymianie ciosów lepiej wyszli koszykarze Śląska, gdy wydawało się, że zaraz będzie remis akcją "2+1" popisał się dobry dzisiaj Przemysław Żołnierewicz i pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Kinga - 39:30.

W drugiej części meczu podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego nie zwalniali tempa i stale powiększali przewagę, która sięgała już kilkunastu punktów. Dwa rzuty za trzy punkty, autorstwa Angela Nuneza i Jeremy'ego Senglina zniwelowały deficyt Śląska do zaledwie pięciu punktów - 51:56. Trzecia kwarta zakończyła się zaledwie dwupunktową przewagą Kinga - 58:56 - wszystko jeszcze w tym meczu było możliwe. W pierwszej akcji czwartej kwarty po "trójce" Bośniaka Ajdina Penavy, Śląsk po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie. Szala zaczęła się przechylać na korzyść wrocławian, ale wówczas za trzy punkty trafił Teyvon Myers i King prowadził 75:70. Do końca meczu punkty zdobywali już tylko zawodnicy WKS, którzy przegrywali prawie cały mecz, by ostatecznie wygrać 76:75.