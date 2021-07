Nowe koszulki zostały zaprojektowane przez Marcina Rajczaka i zaprezentowane w czwartek. Będą służyły piłkarzom Lecha Poznań w sezonie 2021/2022, czyli także podczas obchodów stulecia klubu. Znalazł się na nich herb w nowej wersji, ze złota obwódką i symboliką nawiązującą do jubileuszu. Jest na nich także logo głównego sponsora, którym od trzech lat jest ponownie bukmacherska firma STS. Jej logo składa się z trzech liter, z których S mają kolor niebieski, a T - pomarańczowy. Taką kolorystykę firma ta stosuje we wszystkich swoich materiałach.



Wielu kibiców Lecha uznało jednak, że zastosowanie takiej kolorystyki zaburza ogólne dobre wrażenie, jakie robi ta koszulka. Logo w takich barwach ma do niej nie pasować. "Koszulka świetna, ale to pomarańczowe logo STS zupełnie nie pasuje. Jest to jednak spore nieporozumienie, że władze Lecha nie dogadały się w tej sprawie z STS (Macron czy Lech Pils solidarnie zmieniły swoje barwy na złote)." - pisze np. na Twitterze Michał Niklas.



Wybuchła ogromna dyskusja w mediach społecznościowych, w ramach której kibice domagają się zmiany kolorystyki loga, tak aby pasowała do koszulek i nie zakłócała wrażenia. Zdaniem wielu z fanów, logo powinno być monochromatyczne. Sprawę skomentował na przykład Bartosz Parys, kibic i grafik, który projektował koszulki w poprzednich latach. Jego zdaniem, odpowiedni dobór kolorów zmienia koszulkę. I przedstawił projekt trykotów z logo STS w wersji monochromatycznej.



Część zdenerwowanych na tę sytuację kibiców postanowiła nawet zamknąć swoje konta w STS. Miało to zmusić czy nakłonić sponsora do zmiany podejścia do tego logotypu. Raczej skutku to nie przyniesie, bowiem liczba zamykanych kont nie jest odczuwalna przez takiego giganta jak STS. Prawdopodobnie to zaledwie około kilkadziesiąt przypadków.



Nieco przypomina to awanturę, jaka wokół koszulek Lecha wybuchła w zeszłym roku. Wtedy też wielobarwne logo sponsora nie przypadło wszystkim do gustu, aczkolwiek wówczas dyskusja obracała się przede wszystkim wokół pomarańczowego herbu klubu, jaki został umieszczony na trzecim, najrzadziej używanym komplecie strojów - były to koszulki czarne z pomarańczowymi elementami, w tym herbem w tym kolorze. Lech pod wpływem wielkiej krytyki wycofał się z tego rozwiązania. Wielobarwne logo STS zostało, a sponsor tłumaczył wówczas, że stosuje je standardowo i nie przewiduje wersji monochromatycznej.



Nowe koszulki Lecha Poznań. Co na to STS?

Poprosiliśmy o stanowisko firmę STS także teraz, gdy tak wielu fanów Lecha Poznań domaga się innej wersji kolorystycznej loga. Stanowisko STS brzmi tak:

"W ramach od lat realizowanej strategii marketingowej, na koszulkach sponsorowanych klubów dopuszczamy używanie logotypu marki wyłącznie w jego pełnej wersji kolorystycznej. Dotyczy zarówno Jagielloni, Cracovii, Pogoni, Zagłębia Lubin, jaki i Lecha Poznań, którego sponsorujemy najdłużej, bo nieprzerwanie od 2013 roku. Jednocześnie wiemy, jak ważne zarówno dla klubu, jak i kibiców jest 100-lecie Lecha, które będzie obchodził w 2022 roku. Zapewniamy, że w tym wyjątkowym dla klubu czasie, STS jako sponsor główny w odpowiedni sposób włączy się do świętowania tego jubileuszu."



STS nie zamierza zmieniać tego logotypu tak, jak nie zmieniło go w zeszłym roku.