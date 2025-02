Falubaz ma prawdziwą perełkę. Wielki wystrzał talentu, rośnie mistrz świata

Piotr Protasiewicz dostrzegł młodzieżowca na Speedway Camp, organizowanym przez PGE Ekstraligę. Ten go tak zachwycił, że dał juniorowi kontrakt na rozgrywki U24. Początek nie napawał optymizmem, ale w następnych zawodach zdobył już komplet. W Częstochowie wyglądał świetnie i skończył sezon, bo wracał z ojcem do kraju.

Zlał mistrza świata, teraz dołożył komplet

- To był mój dzień! Świetnie czułem się na motocyklu, co potwierdza mój sobotni wynik. Byłem bardzo szybki, czego efektem był najlepszy czas dnia, gorszy zaledwie o 0,4 sekundy od rekordu toru. Cieszę się z kolejnego dobrego występ i z niecierpliwością odliczam dni do powrotu do Zielonej Góry - powiedział dla klubowych mediów Falubazu.