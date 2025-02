Iga Świątek ma za sobą naprawdę udany początek sezonu. Polka w 2025 rok weszła z przytupem, prezentując bardzo dobrą formę, zarówno w Sydney podczas United Cup, jak i w Melbourne podczas Australian Open. W obu imprezach doszła do kluczowych faz sezonu. Wszystko podsumowała w swoim wpisie w mediach społecznościowych. " Walka z jet lagiem trwa, więc równie dobrze mogę podsumować ostatnie, bardzo wartościowe tygodnie " - rozpoczęła.

"Z pewnością to był świetny, bardzo solidnie przepracowany czas. W tym roku Australia dała mi więcej satysfakcji, więcej kolorów, więcej dobrych doświadczeń. Można nawet powiedzieć, że się zaprzyjaźniłyśmy. Choć oczywiście mam niedosyt związany z samym wynikiem w Melbourne, to patrząc realnie widzimy i wiemy, jak dobrą robotę zrobiliśmy i do czego zmierzamy" - dodała w dalszej części swojego wpisu na Instagramie.