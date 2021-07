Lech Poznań, dzięki współpracy z firmą Macron, może występować w strojach specjalnie zaprojektowanych dla klubu - tzw. dedykowanych.

Lech Poznań - nowe koszulki na sezon 2020/2021

Jak czytamy w komunikacie Lecha Poznań, "nowy trykot został zaprojektowany z myślą o stuleciu klubu, a poza kolorami niebieskimi i białym (koszulka domowa oraz wyjazdowa) pojawia się również wiele złotych elementów: daty 1922 i 2022 kolejno na prawym oraz lewym rękawku nawiązujące do jubileuszowego roku, napis KOLE100RZ, wykończenia kołnierzyka oraz rękawków, nadruki na plecach czy znaczek sponsora technicznego. W sezonie 2021/22 motywem ozdobnym koszulki są prążki, które znajdują się na froncie trykotu i tworzą wrażenie ciemniejszych pasków, dodatkowo przedzielonych złotymi delikatnymi pionowymi liniami".



Lech Poznań podkreśla, że "meczówki" zostały wyprodukowane z tzw. eco-softlock, czyli tkaniny wykonanej w 100% z przetworzonego plastiku i posiadającej certyfikat Global Recycled Standard.





Lech Poznań: Jedna koszulka to 13 butelek

- Oprócz uczczenia wyjątkowej rocznicy, jaką jest stulecie klubu, pokazujemy, że myślimy nie tylko o przeszłości, ale również o przyszłości. Chcemy dbać o nasze środowisko, troszczyć się o to co nas otacza, dlatego koszulki na sezon 2021/22 są wykonane w 100% z materiału pozyskanego z półlitrowych plastikowych butelek poddanych recyklingowi. Jedna "meczówka" to trzynaście takich butelek - mówi Marcin Wierzejewski, dyrektor handlu Lecha Poznań. - Oczywiście w kolejnych miesiącach w naszych sklepach pojawi się więcej produktów dedykowanych setnej rocznicy powstania Kolejorza - dodaje.

Lech Poznań: Trzecia, czarna koszulka bez zmian

Na sezon 2021/22 przygotowane zostały dwa zestawy strojów. Pierwszy to niebieski, drugi jest biały, z kolei trzeci komplet koszulek w odcieniu czerni jest taki, jak w poprzednim roku.

Nowe koszulki Lecha Poznań w oficjalnym klubowym sklepie internetowym kosztują 279,90 zł.



Bartosz Nosal