Atakowała Świątek po decyzji ITIA. Teraz nagle ogłosiła. To koniec, klamka zapadła

- Nie wiem, czy mówię to ze smutkiem, czy z radością. Sądzę, że towarzyszą mi oba te uczucia. Zawsze byłam realistką wobec siebie i swojego ciała. Długo zajmuje, aby dotrzeć tam, gdzie byłam. To bardzo trudne i wiem, ile to znaczy. Dlatego chciałam dzisiaj być tutaj, w Kluż-Napoce i zagrać przed wami oraz powiedzieć "do widzenia" na korcie. Chociaż to nie był mój bardzo dobry występ, to dałam z siebie wszystko i bardzo się cieszę, że przyszliście. Zastanawiałam się, czy jeszcze wrócę, ale to ostatni raz, gdy tutaj zagrałam. Nie chcę płakać, to piękny moment - byłam numerem jeden, wygrałam Wielkie Szlemy. Życie toczy się dalej, także po tenisie - tymi słowami pożegnała się z kibicami na trybunach.

Reklama