Koszmar polskiego "wieżowca" na łuku. To koniec, aż Partyka zamarł

Albert Komański to bardzo wysoki polski sprinter. Na mityngu w Ostrawie ustawiony został na najbardziej zewnętrznym torze, a zatem warunki mu sprzyjały.

Polak nie dobiegł jednak do mety. Kiedy wychodził z ostatniego łuku, zaczął kuleć. Omal nie skręcił nogi, a następnie położył się na bieżni . Tę opuścił na noszach.

Albert Komański zwijał się z bólu. Koszmarna kontuzja Polaka

Na ten widok aż zamarł Artur Partyka , który razem z Jackiem Wszołą (obaj to byli znakomicie lekkoatleci, medaliści olimpijscy w skoku wzwyż - przyp. TK) komentował wydarzenia w Czechach na antenie Polsatu Sport 1 .

- Wygląda to na poważną kontuzję mięśnie dwugłowego. Zanosi się na to, że to koniec sezonu halowego dla tego zawodnika - mówił Partyka.