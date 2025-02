Grosicki się nie powstrzymał. Interwencja po meczu Pogoni, nagłe słowa piłkarza

Za nami niemal komplet meczów 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy - w terminarzu w tym przypadku pozostała do rozegrania już tylko potyczka Śląska Wrocław z Piastem Gliwice, zaplanowana na poniedziałkowy wieczór.

Jeśli mowa o skromniejszych zwycięstwach, to tu należy wymienić chociażby triumf Pogoni Szczecin nad Zagłębiem Lubin - podopieczni trenera Roberta Kolendowicza ograli przeciwników 1:0 po trafieniu Kamila Grosickiego z 73. minuty. W tej beczce miodu pojawiła się jednak pewna łyżka dziegciu.

Niska frekwencja na meczu Pogoni. Sprawy w swoje ręce wziął Kamil Grosicki

Poprzednim antyrekordem było spotkanie Pogoni z Radomiakiem z listopada - wówczas to z trybun zmagania piłkarzy obserwowały 13 803 osoby. W związku z takim rozwojem wypadków "Grosik" postanowił wystosować apel do sympatyków swego klubu.

"Portowcy! Potrzebujemy Was w piątek na stadionie! Dopiero zwycięstwo z Górnikiem sprawi, że będziemy mogli mówić o udanym starcie wiosny" - orzekł kapitan PS w wpisie zamieszczonym na portalu X (Twitterze).

PKO BP Ekstraklasa. Pogoń zagra teraz z "sąsiadem" z tabeli

O tym, czy Grosicki udanie zmobilizował kibiców przekonamy się 7 lutego o godz. 20.30. Potyczka z Górnikiem Zabrze zapowiada się tym ciekawiej, że oba zespoły to "sąsiedzi" z ligowej tabeli (ekipa z Górnego Śląska jest szósta, "Duma Pomorza" plasuje się tuż za nią). Obie drużyny mają też ambicję na co najmniej awans do europejskich pucharów.