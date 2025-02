Lukas Podolski zaszokował, teraz potwierdza. "To nie jest zabawa"

Lukas Podolski w ostatnich miesiącach dba o to, by wokół jego osoby nieustannie było głośno. Mowa tu zarówno o kwestiach pozytywnych, jak jego pożegnalne spotkanie w Kolonii, jak i tych zdecydowanie negatywnych, by wspomnieć tylko o popełnionych przez niego faulach. Na początku lutego gruchnęła informacja, jakoby popularny "Poldi" szykował się do kupna Górnika Zabrze. Teraz mistrz świata z 2014 roku skomentował te doniesienia na łamach portalu Goal.pl.