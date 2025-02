Poszli na rękę mistrzyni US Open. A ona dalej swoje, kolejna szansa przepadła

Brytyjka w ostatnich dniach przeżywa same zawirowania. Niedawno jej sztab szkoleniowy opuścił Nick Cavaday, przez co do Singapuru wybrała się jedynie z fizjoterapeutą. Sytuacja odmieniła się tuż przed współzawodnictwem w Abu Zabi. Do teamu triumfatorki US Open 2021 dołączył człowiek, który zna ją od najmłodszych lat, czyli Roman Kelecic.