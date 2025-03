Przypomnijmy, że już w końcówce lutego Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo uznał World Boxing jako "organ zarządzający boksem na poziomie globalnym w ramach ruchu olimpijskiego". To był ważny krok, sugerujący że pięściarze wystąpią na letnich igrzyskach za trzy lata w Los Angeles. Poniedziałek przyniósł kolejne wieści w tej sprawie. Dobrą nowinę przekazał przewodniczący Thomas Bach podczas briefingu prasowego.

Boks na igrzyskach uratowany. Thomas Bach przekazał radosną nowinę

Zarząd MKOl-u bowiem zalecił włączenie boksu do programu IO '28. Do całkowitego zatwierdzenia dojdzie podczas pełnej sesji, ale jest to zazwyczaj formalnością. Bach dodał, że jest pewien, że sprawa będzie miała szczęśliwy finał.