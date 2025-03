Od wybuchu wojny na Ukrainie piłkarska reprezentacja Rosji znalazła się na marginesie i pozostaje wykluczona z udziału w najważniejszych turniejach. Niestety coraz więcej wskazuje na to, że wkrótce może dojść do znacznego poluzowania sankcji, a pomocną dłoń w stronę "Sbornej" wyciągną Amerykanie. W Rosji aż huczy o możliwym spotkaniu towarzyskim z USA. Amerykanie mieliby zagrać z Rosją nie tylko w piłkę nożną, co oburzyło opinię publiczną w Europie.