Tego na Narodowym dawno nie było. Reprezentacja wreszcie się doczekała, oto szczegóły

Meczom "Biało-Czerwonych" na PGE Narodowym niestety daleko do spektakularnych widowisk . O ile na boisku czasami potrafi być naprawdę ciekawie, o tyle wręcz przeraża cisza na trybunach. Doszło do tego, że w pewnym momencie kręcić nosem zaczynali sami piłkarze. Kilka miesięcy temu uwagę na problem zwrócił choćby Piotr Zieliński . "Mogliby coś zorganizować, jakąś grupkę, która śpiewa" - oznajmił swego czasu na łamach "goal.pl".

I PZPN wziął się do roboty. Zorganizowany doping powróci w najbliższy piątek, gdy podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Litwą. Tego wyjątkowego momentu nie może doczekać się choćby Robert Lewandowski. "Będę z niecierpliwością czekał, jak to w trakcie meczu będzie wyglądało" - przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej. Zapewne ciekawość zżera również kibiców. Rąbka tajemnicy uchylił w środę Mateusz Pilecki w rozmowie w "weszlo.com". To właśnie ten człowiek stoi na czele odpowiedzialnego za zmianę na PGE Narodowym stowarzyszenia "To My Polacy!".