"Pewnego dnia wojskowi FSB przyszli do naszego domu. Wszyscy mieli maski i broń. Podeszli i powiedzieli, że nasza mama musi z nimi pójść na "rozmowę". Kazali jej spakować swoje rzeczy. To był ostatni raz, kiedy mogłem ją mocno przytulić. Zrozumiałem, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć. Minęło ponad pół roku, a my nic od niej nie słyszeliśmy. W końcu skierowali kamerę na moją mamę i pokazali mi ją - siedziała na krześle w kajdankach, które były przykute do słupka" - opowiadali.