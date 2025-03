5:3 i zwrot akcji w meczu mistrzyni z Abu Zabi. Półfinalistka Australian Open za burtą

Turniej WTA 1000 w Miami. Dajana Jastremska odpada

Drugi set przebiegał pod znakiem dominacji Ukrainki, która dużo ryzykowała serwisem - popełniła aż siedem podwójnych błędów, ale też zaserwowała cztery asy. I zapewne kibice szybko by zapomnieli o tej partii gdyby nie to, co działo się w ostatnim gemie przy stanie 5:1 dla Jastremskiej. Bencic nie dość, że wypracowała break pointa, to jeszcze obroniła aż sześć piłek setowych. Przy siódmej skapitulowała, seta na swoim koncie zapisała rywalka (6:1).

O zwycięstwie zdecydował trzeci set. Obie zawodniczki straciły podanie, gra toczyła się gem a gem, ale to Jastremska była bliżej upragnionego triumfu. Prowadziła 5:3, ale przegrała cztery kolejne gemy. I to bez większej walki, nie była w stanie doprowadzić nawet do gry na przewagi. Bencic we wspaniałym stylu odwróciła losy rywalizacji, wygrała 7:5, a cały mecz 2:1 (6:4, 1:6, 7:5) i awansowała do drugiej rundy turnieju w Miami, w której zagra z inną Ukrainką, Eliną Switoliną. Potencjalną rywalką Bencic w czwartej rundzie jest z kolei... Iga Świątek, która znajduje się w tej samej części drabinki.